США ввели новые экономические санкции против крупного нефтеперерабатывающего завода, базирующегося в Китае, и около 40 судоходных компаний и танкеров, занимающихся транспортировкой иранской нефти.

Об этом сообщает АР.

Что известно о новых санкциях США

Отмечается, что этот шаг демонстрирует выполнение угрозы президента США Дональда Трампа в отношении компаний и стран, ведущих бизнес с Ираном.

Также это часть общей усиленной кампании республиканской администрации, направленной на блокирование ключевого источника доходов Ирана – экспорта нефти.

Также США в этом месяце ввели физическую блокаду Ормузского пролива.

Санкции, отрезающие компании от финансовой системы США и наказывающие любого, кто ведет с ними бизнес, появляются всего за несколько недель до запланированной встречи президента Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина в Китае.

Под американские санкции попал завод Hengli Petrochemical в портовом городе Далянь, мощность которого составляет около 400 тыс. баррелей сырой нефти в день. Это делает его одним из самых крупных независимых нефтеперерабатывающих заводов в Китае.

Министерство финансов США утверждает, что Hengli получает поставки иранской сырой нефти с 2023 года и приносит иранским военным сотни миллионов долларов дохода.

Правозащитная группа United Against Nuclear Iran заявила в феврале 2025 года, что Hengli является одним из десятков китайских покупателей иранской нефти.

Китай – крупнейший покупатель иранской нефти, импортировавший от 80% до 90% всего черного золота из Ирана до начала американо-израильской войны.

Однако происхождение этой сырой нефти часто скрывается благодаря транспортировке теневым флотом. В Китай она попадает как нефть из таких стран, как Малайзия.

Меньшие нефтеперерабатывающие заводы, известные как “чайники”, также на самом деле часто являются покупателями иранской нефти.

Иран ранее заявлял, что его требования по прекращению войны включают отмену санкций.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что его ведомство будет “продолжать сужать сеть судов, посредников и покупателей, на которых Иран полагается для транспортировки своей нефти на мировые рынки”.

До этого департамент Бессента направил письмо финансовым учреждениям Китая, Гонконга, ОАЭ и Омана с угрозами ввести вторичные санкции за ведение бизнеса с Ираном и обвинил эти страны в том, что они разрешают незаконной деятельности Ирана проходить через свои финансовые учреждения.

Санкции вводятся на фоне хаоса в мировой торговле энергией, поскольку война вокруг Персидского залива перекрывает поставки нефти и природного газа, что приводит к резкому росту цен.

Министерство финансов США попыталось смягчить влияние роста цен на нефть, выдавая временные освобождения от санкций в отношении российской нефти и однократное освобождение от санкций в отношении находящейся в море иранской нефти.

Китай не соглашался с предыдущими санкциями США, но его крупные компании и банки все еще соблюдают санкции США, поскольку они больше подвержены влиянию финансовой системы, в которой доминируют США.

После того, как США в начале этого месяца ввели санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода, обвиненного в покупке иранской нефти, Лю Пенюй, представитель посольства Китая в Вашингтоне, заявил, что применение санкций “подрывает международный торговый порядок и правила, нарушает нормальный экономический и торговый частных лиц”.

Напомним, ситуация в Ормузском проливе остается напряженной, поэтому мировые компании вынуждены перестраивать логистические цепи и изменять маршруты поставок.

