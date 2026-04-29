Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Карта боевых действий на 29 апреля 2026 года — ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 147 боевых столкновений. Россияне нанесли 55 авиационных ударов и сбросили 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, враг задействовал для поражения 5272 дрона-камикадзе и осуществил 2091 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1526-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
