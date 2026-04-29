Система малой ПВО Украины продолжает укрепляться и демонстрирует высокую эффективность – более 2 тыс. уничтоженных воздушных целей только за апрель. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил в Facebook по итогам совещания по наращиванию способностей Сил обороны Украины в противодействии российским ударным БпЛА.

Что сказал Сырский о противодействии ударным дронам РФ

По словам Александра Сырского, защитники стараются делать максимум, чтобы надежно защитить украинские города и поселки, критическую инфраструктуру, производства, военные и гражданские объекты от воздушных атак противника.

– Система так называемой малой ПВО продолжает укрепляться и уже демонстрирует высокую эффективность. Сформированы подразделения БпЛА-перехватчиков, выстроены эшелоны перехвата. Только за апрель уничтожено более 2100 воздушных целей, – подчеркнул он.

Сырский оценил, что на эшелонах, снабжающих Силы беспилотных систем, обезвреживается более 50% вражеских ударных дронов.

Ими за месяц сбито около 950 целей, из них 670 – типа Шахед.

Главнокомандующий сообщил, что особое внимание уделено повышению эффективности работы ПВО Воздушных Сил на третьем эшелоне.

Он подчеркнул необходимость усилить подготовку экипажей БпАК-перехватчиков и напомнил, что мы имеем для этого как военную, так и гражданскую учебную базу.

Также Александр Сырский отчитался, что авиация Сухопутных войск наращивает технические возможности и эффективность – в апреле украинские вертолетчики уничтожили более 500 вражеских БПЛА с существенным вкладом в борьбу против Шахедов.

– Отдельно обсудили вопросы усиления связи и вооружения вертолетов, а также наращивание производства боевых частей для БпЛА-перехватчиков. Продолжаем реализацию проектов антидроновой защиты важных административных центров в регионах, – подытожил главнокомандующий.

