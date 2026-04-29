В приложении Резерв+ у части военнообязанных появилась новая отметка в электронных учетных документах — ВУС 999. Требуется прохождение базовой общевойсковой подготовки.

ВУС 999 в Резерв: что это означает

Военно-учетная специальность (ВУС) — это цифровой или буквенно-цифровой код, который указывается в военном билете и определяет военную профессию военнообязанного и его принадлежность к определенному роду войск. Он отражает имеющиеся навыки человека, например стрелок, водитель или связист, и используется для автоматизированного учета и распределения во время мобилизации.

У многих пользователей отметка ВУС 999 в Резерв+ вызвала вопросы, однако в Министерстве обороны пояснили, что речь идет не о новом статусе или ограничении, а о технической военно-учетной категории, которая используется исключительно для учета и планирования.

ВУС 999 и статус “требует БЗВП” в Резерве присваивается тем гражданам, которые не проходили военную службу и не принимали участия в учебных сборах. Соответствующая норма закреплена приказом Министерства обороны № 317, принятым во исполнение статьи 39 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

В ведомстве подчеркивают, что главная цель появления ВУС-999 в системе — аналитическая. Она позволяет государству оценить количество военнообязанных, которые в случае мобилизации потребуют прохождения базовой общевойсковой подготовки. Речь идет о планировании ресурсов и учебных программ, а не об индивидуальных ограничениях или дополнительных требованиях к конкретному человеку.

ВУС 999 в Резерв: нужно ли идти в ТЦК

В Минобороны отдельно обращают внимание на то, что само по себе наличие такой отметки не влечет за собой никаких негативных последствий для граждан. Отметка ВУС 999 в системе Резерв+ не является основанием для штрафов, дополнительных проверок или каких-либо других санкций. Это исключительно служебная информация, которая используется в рамках системы учета и не влияет на права или обязанности военнообязанного в повседневной жизни.

В то же время в случаях, когда у пользователя уже есть другой ВУС, например, он проходил службу или учебные сборы, но в системе отображается ВУС 999, рекомендуется уточнить данные. Для этого необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Если у военнообязанного нет возможности лично обратиться в ТЦК, исправить данные в военном учете все равно можно в дистанционном формате.

В таком случае рекомендуется подготовить письменное заявление об уточнении или исправлении данных в реестре военнообязанных лиц. В обращении следует указать, какие именно сведения требуют корректировки, в частности относительно военно-учетной специальности.

К заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих другую военно-учетную специальность или факт прохождения военной службы, учебных сборов или соответствующей подготовки. Это могут быть выписки, справки или другие официальные документы, подтверждающие ВУС.

После подготовки пакета документов его следует отправить в соответствующий ТЦК и СП заказным письмом с уведомлением о вручении. Такой способ отправки позволяет получить официальное подтверждение доставки и факта получения документов учреждением.

Квитанцию или уведомление о вручении заказного письма важно сохранить, поскольку оно является доказательством того, что обращение было подано надлежащим образом и находится на рассмотрении.

Таким образом, даже без личного посещения ТЦК можно инициировать исправление данных в военном учете и обеспечить их актуализацию в соответствии с документально подтвержденной информацией.

Требуется БЗВП в Резерв+: что делать

Таким образом, появление ВУС-999 в цифровых военно-учетных документах не является поводом для беспокойства. Для большинства граждан эта отметка носит чисто технический характер и отражает лишь текущее состояние данных в системе, не изменяя их юридического статуса или обязанностей.

