Украина получит €6 млрд от ЕС на дроны во втором квартале 2026 года – фон дер Ляйен
В текущем квартале будет выплачен первый оборонный пакет для Украины в рамках кредита на €90 млрд.
Первый транш составит около €6 млрд и будет касаться украинских дронов, сообщила, выступая на пленарном заседании Европейского парламента 29 апреля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
– Весной мы сказали, что предоставим кредит на €90 млрд для Украины так или иначе. Теперь мы выполнили это обещание. Мы выплатим первый транш в размере €45 млрд за 2026 год, еще в этом квартале, – заявила фон дер Ляйен.
Она отметила, что одна треть от €90 млрд кредита от ЕС пойдет на бюджетные нужды Украины, а две трети – на оборону.
– Первый оборонный пакет будет касаться дронов из Украины для Украины стоимостью около €6 млрд, – подтвердила президент Еврокомиссии.
Чиновница заверила, что ЕС “продолжит поддержку храброго украинского народа и его Вооруженных Сил”.
– В то время как Россия усиливает свою агрессию, Европа усиливает поддержку Украины, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, 23 апреля ЕС разблокировал пакет финансовой помощи Украине на сумму €90 млрд.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый транш из европейского пакета финансовой помощи для Украины на сумму €90 млрд планируют направить на развитие отечественного оборонного производства, в том числе дронов и военных технологий.