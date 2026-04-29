В текущем квартале будет выплачен первый оборонный пакет для Украины в рамках кредита на €90 млрд.

Украина получит €6 млрд на дроны во втором квартале

Первый транш составит около €6 млрд и будет касаться украинских дронов, сообщила, выступая на пленарном заседании Европейского парламента 29 апреля, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Весной мы сказали, что предоставим кредит на €90 млрд для Украины так или иначе. Теперь мы выполнили это обещание. Мы выплатим первый транш в размере €45 млрд за 2026 год, еще в этом квартале, – заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что одна треть от €90 млрд кредита от ЕС пойдет на бюджетные нужды Украины, а две трети – на оборону.

– Первый оборонный пакет будет касаться дронов из Украины для Украины стоимостью около €6 млрд, – подтвердила президент Еврокомиссии.

Чиновница заверила, что ЕС “продолжит поддержку храброго украинского народа и его Вооруженных Сил”.

– В то время как Россия усиливает свою агрессию, Европа усиливает поддержку Украины, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 23 апреля ЕС разблокировал пакет финансовой помощи Украине на сумму €90 млрд.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый транш из европейского пакета финансовой помощи для Украины на сумму €90 млрд планируют направить на развитие отечественного оборонного производства, в том числе дронов и военных технологий.

Источник : Європейська правда

