Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом этапе применения украинского оружия дальнего действия для ограничения потенциала российской войны.

Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

Удары Украины на большие расстояния

По его словам, одна из последних успешных операций Сил обороны была осуществлена на расстоянии более 1 500 километров по прямой. Об этом глава государства заявил после доклада генерал-майора СБУ Евгения Хмары о результатах дальнобойных ударов.

Владимир Зеленский поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины за меткость и подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет увеличивать дальность ударов по врагу.

По словам президента, каждое попадание ослабляет возможности российской военной промышленности, логистики и нефтяного экспорта.

В то же время Зеленский подчеркнул, что России пора завершать войну и переходить к дипломатии, и этот сигнал должна услышать Москва.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 2022 года Силы обороны на 170% увеличили дальность ударов по целям в России. В марте этого года украинские беспилотники атаковали пять стратегических заводов и 10 объектов российской нефтепереработки.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявил, что Россия ежедневно теряет по $100 млн в результате украинских атак с использованием дронов на объекты нефтяной отрасли.

