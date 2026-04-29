С 1 мая 2026 правила выезда мужчин за границу продолжают базироваться на нормах закона о мобилизации и постановлениях правительства. Несмотря на то, что для отдельных категорий граждан процедуры становятся более цифровизированными и быстрыми, контроль на пунктах пропуска остается строгим.

Главным условием для пересечения границы является наличие действующего военно-учетного документа. Какие изменения ждут забронированных работников, представителей медиа и кто может выехать без ограничений – подробнее в материале Фактов ICTV.

Выезд мужчин за границу с 1 мая: как будут регулировать

С 1 мая условия пересечения границы для военнообязанных мужчин будут регулироваться законом О мобилизации, как было и раньше. Сотрудники Государственной пограничной службы будут проверять у мужчин действующий военно-учетный документ.

Перед поездкой мужчины должны актуализировать свои учетные данные в ТЦК и СП. Информация о наличии отсрочки должна быть официально внесена в документ.

Военный билет должен содержать специальный идентификационный код. Он может быть напечатан в новом документе или вклеен в старый образец.

Пограничники считывают VIN-код для верификации информации в электронном реестре. Отсутствие кода или неактуальные данные могут послужить причиной отказа в выезде.

Выезд работников медиа за границу в мае: важные нюансы

В Украине продолжает действовать порядок пересечения границы для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, привлеченных в сфере медиа, информации и стратегических коммуникаций, предусмотренных Постановлением №1509.

Сотрудники стратегических коммуникаций и медиа могут находиться за пределами страны до 60 дней. Для выезда необходимо получить специальное письмо-соглашение от Госкомтелерадио.

В таком письме обязательно указываются дата выезда, ориентировочного возвращения и конкретный пункт пропуска или другие сведения.

Выезд мужчин за границу и бронирование: изменения с 1 мая

С 1 мая в Украине продолжают действовать правила пересечения границы, закрепленные постановлением Кабинета министров №1608 от декабря 2025 года. Обновление касается процедур бронирования и сроков оформления документов.

Согласно документу, предприятия оборонно-промышленного комплекса имеют право бронировать специалистов на срок до 45 дней. Этот период предоставляется для устранения нарушений военного учета и финализации документов, дающих право на законный выезд мужчин за границу.

Для предприятий, имеющих статус критически важных для экономики, процесс обработки заявок стал более быстрым, что позволяет бизнесу получать решения без лишних временных задержек.

Как объясняют в Кабинете министров, такие изменения направлены на упрощение бюрократических процедур и обеспечение стабильной работы стратегических областей. Обновленные правила также направлены на защиту прав работников, имеющих основания для бронирования и выезда за границу в рабочих делах.

Какие мужчины могут пересечь границу без ограничений

Некоторые категории мужчин могут пересекать государственную границу Украины без дополнительных разрешений. В частности, ограничения не касаются молодежи в возрасте от 18 до 22 лет (при наличии бумажного или электронного военно-учетного документа) и граждан, достигших 60-летнего возраста.

Для выезда этим лицам достаточно иметь стандартный пакет документов для пересечения границы. Среди них – загранпаспорт и другие предусмотренные законом документы.

Для мужчин возрастной категории от 23 до 60 лет продолжают действовать ограничения на выезд из Украины. Пересечение государственной границы для них возможно исключительно при наличии официальных оснований, определенных действующим законодательством.

Кто имеет право на выезд:

лица, нуждающиеся в лечении или реабилитации за пределами страны;

люди, имеющие соответствующие семейные статусы или обязательства;

студенты и курсанты при наличии подтверждающих документов;

представители медиа, сферы стратегических коммуникаций и забронированные работники;

волонтеры, осуществляющие перевозку гуманитарных грузов или пособия для ВСУ.

мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью;

лица, имеющие другие документально подтвержденные основания.

Госпогранслужба может отказать в выезде даже при наличии оснований, если данные в электронных базах не совпадают с документами.

Юристы рекомендуют мужчинам заранее проверять актуальность информации в Резерв+ и ТЦК для избежания проблем на пункте пропуска.

