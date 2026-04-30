В ночь на 30 апреля российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив баллистическую ракету и более 200 ударных дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 30 апреля: что известно

Воздушная атака началась еще вечером 29 апреля — примерно с 18:00. Российские войска применили баллистическую ракету Искандер-М из Ростовской области, а также 206 ударных беспилотников различных типов.

Среди них — Shahed, в том числе реактивные модификации, а также дроны Гербера, Италмас и другие.

Более 140 из запущенных беспилотников составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись с нескольких направлений: Курск, Брянск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с временно оккупированного Крыма.

Отражение атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 172 вражеских беспилотника на разных направлениях — на Севере, Юге, Востоке и Западе страны.

Несмотря на это, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных дронов в 22 локациях. Также обломки сбитых целей упали еще в девяти местах.

В частности этой ночью российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками.

В результате атаки пострадали по меньшей мере 16 человек, среди них — подросток.

По данным главы Одесской МВА Сергей Лысак, наибольшим разрушениям подвергся Приморский район города.

Там повреждены многоэтажный и пятиэтажный жилые дома — на верхних этажах и крыше вспыхнули масштабные пожары. Спасателям удалось их локализовать.

В центральной части города пострадали частные дома и жилая застройка. Также под ударом оказались социальные и коммерческие объекты: повреждено здание детского сада, торговый центр, гостиница и административные помещения.

На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в инфраструктуру, складские помещения и гаражный кооператив.

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве страны фиксируются вражеские БПЛА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1527-е сутки.

