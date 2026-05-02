Всего за эту неделю Россия запустила по Украине около 1600 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб (УАБ) и три ракеты. Россияне пытаются массированными атаками перегрузить нашу противовоздушную оборону.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки РФ на Украину за неделю

Зеленский напомнил, что сегодня утром россияне атаковали FPV-дроном гражданский маршрутный автобус в Херсоне. К сожалению, два человека погибли, еще семеро получили ранения.

– Все пострадавшие во время атаки – гражданские лица, и россияне точно это понимали. Фактически, такое жестокое сафари на людей происходит ежедневно в наших прифронтовых и приграничных общинах, – сказал президент.

Этой ночью в Харькове дрон попал в жилой многоэтажный дом. Были нанесены удары и по объектам энергетики в Николаевской области. Оккупанты наносили удары также по Днепропетровской, Одесской, Сумской, Херсонской и Донецкой областям.

По словам Зеленского, в связи с нападениями Украина постоянно нуждается в ракетах для противовоздушной обороны.

— И столь же важно, чтобы давление на агрессора не ослабевало, ведь любое ослабление действующих санкций приводит лишь к пополнению российского кошелька, средства из которого они тратят на войну, — подчеркнул глава государства.

Ночью 2 мая российские Шахеды атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Ночью Шахеды обстреляли Харьков. В нескольких районах города зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По словам мэра Игоря Терехова, в результате обстрела пострадали два человека.

