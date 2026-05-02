В воскресенье 3 мая графики отключений электроэнергии не будут применяться, однако украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 3 мая

В воскресенье применение графиков отключения света для бытовых потребителей не прогнозируется.

Также не планируется введение ограничений мощности для бизнеса и промышленности.

Подобная ситуация уже наблюдалась и в предыдущие дни — по данным энергетиков, при условии стабильной работы энергосистемы отключения могут не вводиться.

В то же время в Укрэнерго призывают не перегружать систему в пиковые часы.

В частности:

энергоемкие приборы советуют использовать днем — с 10:00 до 17:00;

в вечернее время — с 18:00 до 22:00 — стоит ограничить потребление.

Ранее Кабинет министров Украины продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения.

Стоимость света оставили на уровне 4,32 грн за кВт-ч как минимум до 31 октября 2026 года.

В то же время для домохозяйств с электроотоплением действует льготный тариф в холодный период — с 1 октября по 30 апреля. В пределах потребления до 2000 кВт-ч в месяц цена составляет 2,64 грн за кВт-ч, а сверх этого объема — 4,32 грн.

