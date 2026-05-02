Украинские военные опровергли заявления РФ о продвижении на Сумщине
В Вооруженных силах Украины опровергли заявления российского Минобороны о якобы захвате села Мирополье в Сумской области.
Об этом сообщила группировка войск Курск.
Ситуация в Мирополье: что говорят в ВСУ
Украинские военные заявили, что информация российской стороны о захвате населенного пункта не соответствует действительности.
По их словам, подразделения Сил обороны полностью контролируют район, а какого-либо продвижения врага там не зафиксировано.
Также в ВСУ отметили, что в течение последних нескольких дней в этом районе не было даже попыток штурмовых действий со стороны российских войск.
Группировка войск Курск связывает появление подобных сообщений с информационной кампанией России накануне 9 мая.
Украинские военные отмечают, что российская сторона традиционно пытается демонстрировать “успехи” к символическим датам, даже если они существуют только в информационном пространстве.
В ВСУ отмечают, что ситуация на этом участке остается стабильной и контролируемой.
Украинские подразделения удерживают позиции и продолжают выполнять боевые задачи без изменений линии фронта в районе Мирополья.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с конца января 2026 года украинские военные восстановили контроль над 12 населенными пунктами.
В частности, восемь из них — в Днепропетровской области, еще четыре — в Запорожской.
Кроме того, Силы обороны вернули под контроль около 480 кв. км территории на одном из направлений.