В Вооруженных силах Украины опровергли заявления российского Минобороны о якобы захвате села Мирополье в Сумской области.

Об этом сообщила группировка войск Курск.

Ситуация в Мирополье: что говорят в ВСУ

Украинские военные заявили, что информация российской стороны о захвате населенного пункта не соответствует действительности.

Сейчас смотрят

По их словам, подразделения Сил обороны полностью контролируют район, а какого-либо продвижения врага там не зафиксировано.

Также в ВСУ отметили, что в течение последних нескольких дней в этом районе не было даже попыток штурмовых действий со стороны российских войск.

Группировка войск Курск связывает появление подобных сообщений с информационной кампанией России накануне 9 мая.

Украинские военные отмечают, что российская сторона традиционно пытается демонстрировать “успехи” к символическим датам, даже если они существуют только в информационном пространстве.

В ВСУ отмечают, что ситуация на этом участке остается стабильной и контролируемой.

Украинские подразделения удерживают позиции и продолжают выполнять боевые задачи без изменений линии фронта в районе Мирополья.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что с конца января 2026 года украинские военные восстановили контроль над 12 населенными пунктами.

В частности, восемь из них — в Днепропетровской области, еще четыре — в Запорожской.

Кроме того, Силы обороны вернули под контроль около 480 кв. км территории на одном из направлений.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.