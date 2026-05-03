В понедельник, 4 мая, в Украине отключения света не прогнозируются.

Отключения электроэнергии 4 мая не прогнозируются

Как сообщило Укрэнерго, завтра, 4 мая, применения мер ограничений потребления электроэнергии не планируется. В то же время, отмечается, что лучше перенести энергоемкие процессы на дневное время — с 10.00 до 17.00.

— Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы — с 18.00 до 22.00, — говорится в сообщении.

Напомним, что 1 мая в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Донецкой, Николаевской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях была без электроснабжения.

Сейчас смотрят

Также стоит отметить, что Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на уровне 4,32 грн за кВт-ч на электроэнергию для населения. Таким образом, по меньшей мере до 31 октября 2026 года платежки за свет изменятся.

В то же время в холодный период — с 1 октября по 30 апреля, для домохозяйств с электроотоплением действует льготный тариф 2,64 грн за кВт-ч, но только при потреблении в пределах до 2000 кВт-ч в месяц.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.