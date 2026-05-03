РФ в течение 3 мая атаковала Украину семью ракетами и 234 ударными БпЛА.

Атака Украины со стороны РФ 3 мая: что известно

Как сообщил Генштаб ВСУ, 3 мая (с 08.30 по 18:30) враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, пятью управляемыми авиационными ракетами Х- 59/69, а также 234 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивами) и Герберами, Италмас, дронами-имитаторами Пародия и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 18.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 управляемых авиационных ракет, а также 175 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас дронов-имитаторов типа Пародия на севере, юге и в центре страны.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Данные относительно попаданий и падения сбитых (обломков) уточняются.

Напомним, что в ночь на 3 мая российская армия атаковала Украину 269 средствами воздушного нападения, более 160 из которых — дроны типа Shahed.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1530-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.