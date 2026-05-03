Вчера РФ впервые за последние месяцы запустила по Киевской области БпЛА имитаторы Пародия.

Особенности атаки Киевской области 2 мая

Как сообщил советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флэш) Бескреснов, вчерашняя атака БпЛА на Киевскую область отличалась от обычных.

– В нескольких районах люди обратили внимание на не типичный вид БпЛА. Противник, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил БпЛА имитаторы Пародия. Именно его и видели жители страны, – написал он в Telegram.

По его словам, задача такого типа БпЛА – отвлекать внимание нашей ПВО, с этой целью десятки таких дронов и кружили над нашей территорией.

– Выглядит это, как показано на изображении. Многие жители поэтому слышали приближающееся звуки БпЛА. Противник постоянно испытывает новые тактики применения БпЛА, задачи Сил обороны — анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать, — добавил он.

Также вчера было подозрение на применение противником копии БпЛА украинского производителя, которая не подтвердилась, добавил Флэш.

Напомним, что вчера, 2 мая, в Киеве из-за угрозы баллистики и БпЛА была объявлена ​​тревога, а впоследствии раздались взрывы.

