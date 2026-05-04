В немецком Лейпциге автомобиль въехал в толпу людей в центре города. По меньшей мере два человека погибли, еще около 20 получили ранения. Водителя задержали на месте, пишет DW.

Наезд на людей в Лейпциге: что известно

По данным полиции, подозреваемым оказался 33-летний немец, которого задержали в автомобиле после того, как он остановился.

Инцидент произошел недалеко от церкви Святого Николая и Лейпцигского университета в центре города.

Полиция перекрыла Гриммайше — торговую улицу, которая соединяет эти достопримечательности с рыночной площадью Лейпцига.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, полицейские машины, пожарные машины и вертолет экстренной помощи.

Прокуроры возбудили дело по подозрению в двух убийствах и как минимум двух покушениях на убийство.

Экстренные службы создали центр поддержки в соседнем концертном зале и призвали очевидцев обращаться туда за помощью. Некоторые магазины и рестораны в этом районе закрыты.

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 4, 2026

Мэр Лейпцига Буркхард Юнг подтвердил предварительное число погибших и заявил, что прилегающий район охраняется.

– Это шокирует. Все, что я могу сейчас сделать, это выразить свою солидарность с семьями жертв. Все остальное должна определить работа полиции и следственных органов, – сказал Юнг журналистам.

Между тем премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер также осудил это событие.

– Это поразило меня до глубины души. Такой поступок оставляет нас безмолвными – и, в то же время, делает нас решительными. Мы не пожалеем усилий, чтобы быстро и тщательно расследовать это дело. Верховенство закона будет действовать в полную силу, – отметил он.

Полиция не сообщила, был ли инцидент в Лейпциге умышленным или нет. Но это происходит на фоне обостренной чувствительности в Германии после серии наездов автомобилей на людей в последние годы.

Напомним, в начале марта прошлого года в городе Манхайм, что в Германии, в результате наезда автомобиля на толпу погибли два человека, еще 25 – пострадали.

