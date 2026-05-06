В четверг, 7 мая, графики отключения света для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности применяться не будут во всех регионах Украины.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света на 7 мая

— Завтра, в четверг, ограничения на поставку электроэнергии не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Вместо этого советуют перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 10:00 до 17:00.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия фиксированного тарифа на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн за кВт-ч до 31 октября 2026 года.

Премьер-министр Юлия Свириденко уточнила, что это решение направлено на поддержку домохозяйств, для которых электроэнергия является основным источником отопления.

Речь идет, в частности, о частных домах и квартирах с электроотоплением.

Речь идет также о многоквартирных домах, которые не подключены к газоснабжению, системам централизованного или автономного теплоснабжения.

