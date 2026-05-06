В ночь на 6 мая и утром российские войска продолжили массированные атаки по Украине, несмотря на заявления о возможном прекращении огня. Воздушный удар начался еще вечером 5 мая и продолжался в течение всей ночи.

Под ударами оказались Харьков, Кривой Рог и другие населенные пункты Днепропетровской области.

Параллельно происходят важные международные события — США завершили одну военную операцию против Ирана, частично приостановили другую, а также одобрили новый пакет вооружения для Украины.

Нарушение режима тишины

Несмотря на заявления о возможном прекращении огня, в ночь на 6 мая российские войска продолжили удары по Украине. Никакого фактического соблюдения “режима тишины” не произошло — атака началась еще вечером 5 мая и продолжалась всю ночь.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил комбинированную тактику: две баллистические ракеты типа Искандер-М, одну управляемую авиационную ракету Х-31, а также более сотни ударных беспилотников различных типов.

Всего по территории Украины было выпущено 108 дронов, среди которых — Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы. Пуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных районов.

Воздушное нападение отражали авиация, силы ПВО, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

По состоянию на утро удалось уничтожить или подавить 89 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание ракет и дронов в нескольких регионах, а также падение обломков сбитых целей, что привело к разрушениям.

Атаки по Днепропетровской области

В течение суток враг более 30 раз атаковал Днепропетровскую область различными видами вооружения — ракетами, авиабомбами, дронами и артиллерией.

В Днепре в результате удара погибли четыре человека, еще 19 получили ранения. Среди пострадавших — люди разного возраста, часть из них в тяжелом состоянии. Четверо мужчин находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще 13 — госпитализированы с травмами средней тяжести.

Кроме человеческих потерь, повреждены предприятия и инфраструктура города.

На Никопольщине под ударами были сразу несколько общин — повреждены административное здание, гостиница, многоэтажки, частные дома и автомобили.

В Синельниковском районе обстрелу подверглась Дубовиковская община — там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

На Криворожье также зафиксировано разрушение инфраструктуры после ударов.

Атака на Харьков

Утром под атакой оказался Харьков — российские войска направили на город ударные беспилотники.

В Новобаварском районе дрон попал в частный дом, который полностью сгорел. Пламя охватило здание, а также повредило соседние домовладения.

Всего в этом районе повреждены по меньшей мере семь частных домов.

Еще один удар пришелся по Шевченковскому району города. В результате обстрела пострадала 48-летняя женщина — медики зафиксировали у нее острую реакцию на стресс.

Позже к врачам обратился еще один человек. Таким образом, количество пострадавших возросло до двух.

США завершили операцию против Ирана

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что США завершили наступательную операцию против Ирана под названием Эпическая ярость.

По его словам, американская сторона достигла поставленных целей и перешла к новому этапу — оборонительной миссии проект Свобода.

В Вашингтоне отмечают, что новая фаза не предусматривает активных боевых действий. В то же время США оставляют за собой право реагировать в случае угрозы.

Также американская сторона получает запросы от других стран о помощи в восстановлении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Трамп приостановил проект Свобода

Президент США Дональд Трамп объявил о временной паузе в реализации операции проект Свобода.

Решение приняли после обращений ряда стран, в частности Пакистана, а также из-за определенного прогресса в переговорах с Ираном.

Несмотря на это, блокада Ормузского пролива остается в силе. В США объясняют: пауза нужна для того, чтобы оценить возможность дипломатического урегулирования ситуации.

США одобрили новые авиабомбы для Украины

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине высокоточных авиабомб JDAM-ER на сумму более $373 млн.

Речь идет о сотнях комплектов навигации и дополнительного оборудования, которое позволяет превращать обычные бомбы в высокоточное оружие с GPS-наведением.

Основным подрядчиком выступит компания Boeing.

В США отмечают, что этот пакет должен усилить обороноспособность Украины и помочь эффективнее противодействовать как текущим, так и будущим угрозам.

Также отмечается, что Украина сможет быстро интегрировать эти системы в свои Вооруженные Силы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1533-е сутки.

