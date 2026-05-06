Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 6 мая 2026 года — ситуация на фронте
В конце прошлых суток на фронте произошло 155 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник нанес один ракетный удар, применив 11 ракет, совершил 40 авиационных ударов, сбросил 141 управляемую авиабомбу.
Сейчас смотрят
Кроме того, привлек для поражения 6 023 дроны-камикадзе и совершил 2 606 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2026 года
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1533-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.