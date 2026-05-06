В День пехоты высшее руководство Украины обратилось к военным со словами благодарности и поддержки, подчеркнув ключевую роль пехотинцев в сдерживании российской агрессии и защите государства.

Факты ICTV собрали поздравления президента Владимира Зеленского, главнокомандующего Александра Сырского и руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Поздравление Зеленского с Днем пехоты

Президент подчеркнул, что именно пехота определяет реальную линию фронта и удерживает позиции Украины.

— Линия фронта и позиции Украины всегда находятся именно там, где находятся наши пехотинцы. Основу армии составляют все те, кто физически удерживает и восстанавливает позиции, — сказал глава государства.

По его словам, независимо от обстоятельств, фронт проходит там, где стоят украинские пехотинцы. Он подчеркнул, что мотопехотные, штурмовые, горно-штурмовые, механизированные и стрелковые подразделения являются фундаментом войска.

Зеленский поблагодарил всех воинов и боевые бригады за стойкость и результаты на фронте, отметив, что именно они определяют, под каким флагом остается украинская земля.

Поздравление Сырского с Днем пехоты

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что украинские пехотинцы сегодня фактически держат оборону не только Украины, но и всей Европы.

— Недаром говорят: граница между добром и злом проходит там, где окопалась наша пехота, — сказал Сырский и отметил, что в эти минуты украинские военные отражают десятки атак российского врага.

Сырский подчеркнул, что одной из главных задач является сохранение жизни пехотинцев. Для этого, по его словам, необходимо активнее внедрять новейшие технологии.

— Это означает, что следует предоставить пехоте в помощь новые технологии, в частности беспилотные летающие и наземные комплексы. Развитие и распространение инноваций в Вооруженных Силах Украины — мой личный приоритет, — подчеркнул главнокомандующий.

Он также добавил, что лично общается с военными на передовой и понимает, в каких сложных условиях они выполняют боевые задачи. Отдельно главнокомандующий почтил память погибших украинских пехотинцев.

Поздравление Кирилла Буданова

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что, несмотря на развитие технологий, решающее значение в войне имеет контроль над территорией. И этот контроль обеспечивает именно пехота.

— Любая война заканчивается на земле. И именно пехота определяет, где проходит эта граница: где еще Украина, а где ее уже нет, — подчеркнул Буданов.

По его словам, каждый метр территории — это результат усилий конкретных людей, которые первыми встречают врага и удерживают позиции.

Буданов подчеркнул, что на пехоту ложится основная тяжесть войны, и даже доминирование в воздухе или технологиях не имеет значения без контроля над территорией.

Он добавил, что государство должно обеспечить пехотинцев максимальной поддержкой и защитой, ведь там, где стоит украинский воин, — там остается Украина.

