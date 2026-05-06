На Закарпатье продолжается ликвидация масштабного лесного пожара, площадь которого выросла до около 75 га. К тушению привлекли более 200 спасателей, а прокуратура открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и Закарпатской областной прокуратуре.

Пожар в Карпатах: что известно

По данным ГСЧС, пожар возник 5 мая около 15:30 в урочище Килица вблизи поселка Воловец Мукачевского района.

Сначала огонь охватил около 15 га лесной подстилки, однако за ночь площадь пожара значительно увеличилась. По состоянию на утро 6 мая площадь пожара составляет около 75 га леса.

По словам спасателей, пожар до сих пор не удалось локализовать, а огонь продолжает распространяться. Ситуацию осложняет сложный горный рельеф, длительная засуха и отсутствие воды в районе возгорания — ее приходится подвозить.

К тушению привлечены 243 человека и 46 единиц техники, в частности:

138 спасателей ГСЧС;

техника и личный состав из Львовской и Ивано-Франковской областей;

работники Карпатского филиала ГП Леса Украины;

авиация ГСЧС.

Для мониторинга ситуации используют беспилотники. На месте работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

По факту пожара Мукачевская окружная прокуратура открыла уголовное производство.

Предварительная правовая квалификация — уничтожение или повреждение объектов растительного мира, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 245 УК Украины).

Правоохранители будут устанавливать причины возникновения пожара и все обстоятельства инцидента.

Источник : Укрінформ

