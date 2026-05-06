Президент Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Юлией Свириденко кадровые изменения в правительстве, которые должны состояться в ближайшее время.

Зеленский также подчеркнул необходимость приватизации Сенс-Банка в этом году.

— В частности, в ближайшее время Кабинет министров Украины проведет изменения на уровне заместителей министров. Важно, чтобы была эффективная коммуникация с парламентариями и по поводу вакантных должностей министров, – отметил глава государства.

По словам президента, также должна быть оперативно проведена перезагрузка определенных государственных предприятий.

В частности, речь идет о необходимости организации прозрачного и профессионального конкурса на должность нового руководителя компании Леса Украины.

Отдельно Зеленский поручил Свириденко ускорить процесс изменений в государственных энергетических компаниях, прежде всего в Энергоатоме.

— Уже сформирован новый наблюдательный совет компании, и должно быть ускорено избрание наблюдательным советом нового руководителя компании — для этого есть все необходимые инструменты и полномочия, — отметил он.

Также президент и премьер-министр обсудили деятельность государственных банков.

Приватизация Сенс Банка

Зеленский подчеркнул необходимость либерализации банковской сферы и расширения возможностей для предпринимательства.

Кроме того, по словам президента, в отношении Сенс Банка определена необходимость проведения приватизации.

— Не должно быть никаких задержек в процессе приватизации: в этом году банк должен быть приватизирован, — подчеркнул президент.

Он добавил, что ожидает активных и быстрых решений по проблемам, которые сдерживают экономические процессы в Украине и сокращают поступления в государственный бюджет.

Глава государства отметил, что “Кабинет министров Украины должен обеспечить необходимые результаты”.

