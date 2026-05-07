Совсем скоро в Одессе начнется туристический сезон. С наступлением теплой погоды все больше людей планируют поездки на море — особенно на выходные и майские праздники.

Какая температура воды в Одессе в мае и можно ли купаться, читайте в нашем материале.

Какая температура воды в Одессе сегодня

На побережье едут не только жители самой Одессы, но и жители соседних областей, которые хотят отдохнуть у моря после долгой зимы. Однако теплая погода еще не означает, что морская вода уже комфортна для купания.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что, несмотря на постепенное потепление, у побережья пока остается довольно прохладно, а температура воды в Черном море еще далека от летних показателей.

По данным синоптиков ГМЦ Черного и Азовского морей, в ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья сохранится малооблачная погода без существенных осадков. На погодные условия влияет антициклон, поэтому существенных изменений пока не ожидается.

Температура воздуха в регионе уже напоминает начало лета, ведь ночью прогнозируют +5…+10°C, а днем воздух будет прогреваться до +20…+25°C. В то же время у моря будет несколько прохладнее — в пределах +16…+18°C.

Еще несколько дней назад температура воды в Одессе составляла всего +9…+10°C. Сейчас, по данным Укргидрометцентра, температура моря в Одессе повысилась до +12…+13°C.

Несмотря на постепенное потепление, такие показатели все еще остаются слишком низкими для комфортного купания. Даже в солнечную погоду море пока остается холодным.

Прогреется ли море в мае

В течение мая температура воды в море в Одессе может подниматься до +15…+18 °C. Однако многое будет зависеть от погодных условий, силы ветра и температурного режима в прибрежных районах.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, средняя температура воздуха в Одессе в мае 2026 года ожидается на уровне +15,1°C. Но прибрежные районы могут оставаться более прохладными даже в периоды потепления.

Поэтому рассчитывать на по-настоящему теплое море в мае пока не стоит. Даже если воздух днем прогревается до летних показателей, вода нагревается значительно медленнее. Температура воды в Одессе сейчас +12…+13°C считается низкой для комфортного купания.

Почему море может резко охлаждаться

Также стоит обратить внимание на явление апвелинга. Это процесс подъема глубинных вод в верхние слои моря. В Черном море основное течение движется против часовой стрелки вдоль побережья и формирует большой кругооборот водных масс.

На перемещение поверхностных слоев также влияет ветер, который создает локальные течения, тогда как рельеф морского дна и эффект Кориолиса определяют движение вод на глубине.

Такое явление чаще всего наблюдается вблизи западного побережья Черного моря. В этот момент прогретая вода отходит от берега, а вместо нее к побережью поднимаются холодные глубинные массы. Именно из-за апвелинга температура моря может резко снижаться даже после нескольких теплых дней.

Поэтому, несмотря на приближение туристического сезона и заметное потепление, температура воды в Одессе в мае пока больше подходит для прогулок по побережью, чем для полноценного пляжного отдыха.

