Беспилотники Сил обороны Украины усиливают удары по российской логистике на временно оккупированных территориях, что может стать важным фактором для будущих контрнаступлений ВСУ, пишет ISW.

ISW о новой тактике ВСУ

В Институте изучения войны (ISW) пишут, что украинские военные проводят разведку и атакуют наземные линии поставок армии РФ на оккупированной части Донецкой области — на расстоянии более 100 км от фронта.

В частности, 1-й корпус Национальной гвардии Азов сообщил об ударах по российским военным объектам вблизи Мариуполя. Также там заявили, что украинские дроны уже способны перекрывать логистику оккупантов на расстоянии до 160 км от позиций операторов.

В ISW обратили внимание на геолокационные видео, опубликованные 6 и 8 мая. На кадрах зафиксированы удары украинских БпЛА по российскому грузовику на трассе Мариуполь — Донецк, примерно в 95 км от линии фронта.

Кроме того, беспилотники были замечены непосредственно в Мариуполе и вдоль трассы М-14, которая является важным маршрутом для обеспечения российских войск на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Аналитики подчеркивают, что эти транспортные артерии имеют критическое значение для РФ относительно снабжения своей армии. В частности, трасса Т-0509 используется для обеспечения российских войск на севере Донбасса, а М-14 – для логистики на южном направлении.

В ISW отметили, что возможность Украины наносить удары по движущимся целям в глубоком тылу окупантов может создать эффект частичной “воздушной блокады поля боя”, что усложнит российские наступательные операции и оборону от возможных контрнаступлений ВСУ.

Также аналитики подчеркнули, что Украина активно наращивает кампанию ударов по тыловым объектам РФ еще с конца 2025 года, а с марта 2026 интенсивность таких атак заметно возросла.

Аналитики ISW считают, что систематические удары по логистике РФ могут поддержать будущие украинские контрнаступления — подобно операциям, которые ранее позволили ВСУ освободить часть Купянска и территории на юге Днепропетровской области.

