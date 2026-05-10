В Украине в понедельник, 11 мая, графики отключения электроэнергии не прогнозируются.

Как сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго, в понедельник, 11 мая, применение мер по ограничению потребления не планируется.

В то же время, в компании просят перенести энергоемкие процессы на дневное время и в пиковые вечерние часы, с 18:00 до 22:00, не пользоваться мощными электроприборами.

Напомним, что 8 мая в результате российских ударов были новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях. После этого энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

К тому же, из-за непогоды без света остались семь населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Как сообщили в Укрэнерго, в Одесской области оператор системы распределения применял сетевые ограничения, а графики отключений света не действовали во время этого.

