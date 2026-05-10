Успехи украинских Сил обороны на фронте сорвали планы России по значительному продвижению на поле боя и лишили кремлевского диктатора Владимира Путина возможности объявить о весомых победах к 9 мая.

Об этом говорится в отчете американского Institute for the Study of War (ISW).

Успехи ВСУ на фронте

Аналитики ISW отмечают, что во время выступления на параде на Красной площади Путин фактически не говорил о ситуации на фронте в Украине и ограничился заявлением о неизбежности победы России.

По оценке ISW, в течение последнего года российским войскам не удалось достичь ни одного оперативно значимого прорыва. Даже захват отдельных городов, в частности Торецка, Северска и Покровска, требовал многомесячных или многолетних кампаний и сопровождался большими потерями личного состава и техники.

В то же время российская армия не смогла использовать эти захваты для дальнейшего развития наступления. В частности, оккупанты еще с октября 2025 года пытаются продвинуться в районе Константиновки — самого южного города украинского пояса крепостей, однако за полгода так и не достигли значительных результатов.

Зато украинские войска, как отмечают аналитики, достигли наибольших успехов на поле боя со времени операции в Курской области в августе 2024 года. Силы обороны освободили значительную часть Купянска, а также в ходе серии контрнаступлений более 400 квадратных километров территории на юге Украины.

В конце апреля 2026 года украинские военные также освободили несколько населенных пунктов в западной части Запорожской области.

В ISW отмечают, что украинские контрнаступления и удары по российской логистике, военной инфраструктуре и нефтяному сектору существенно ослабили способность России вести наступательные операции.

Дальнобойные удары и блокировка использования россиянами терминалов Starlink на оккупированных территориях затруднили коммуникацию и работу беспилотников вражеской армии.

Источник : ISW

