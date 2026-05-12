Должны быть самодостаточными: Сибига о продвижении в производстве ПВО
Украина расширила оборонно-промышленный комплекс и в настоящее время обеспечивает около 40 % потребностей Сил обороны.
Однако остается необходимость в средствах противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические цели.
Об этом сообщает МИД Украины.
Украина нуждается в средствах ПВО
— В ходе войны мы усвоили важный урок — мы должны быть более самодостаточными. Мы расширили ОПК и сейчас покрываем более 40% потребностей армии. В то же время нам нужна ПВО, способная сбивать баллистические ракеты, — отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Он также сообщил, что Украина обратилась к ряду партнеров с просьбой об организации производства отдельных критически важных видов вооружения.
— У нас есть серьезные предложения, — сказал глава МИД.
Сибига рассказал, что Украина добивается успехов в производстве собственных систем ПВО.
— Мой призыв — мы должны быть более самодостаточными в производстве крайне необходимого оружия и оборудования. Мы открыты для такого сотрудничества с нашими союзниками, в частности с Польшей, — подытожил он.
Сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Варшаве провел встречу с польским коллегой Радославом Сикорским.
Стороны обсудили вопросы мирных усилий, усиления давления на агрессора и прогресса в процессе евроинтеграции.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев готовится к открытию экспорта украинского вооружения за рубеж.
Речь идет, в частности, о дронах, ракетах и боевых технологиях, которые были протестированы во время войны с РФ.