Украина расширила оборонно-промышленный комплекс и в настоящее время обеспечивает около 40 % потребностей Сил обороны.

Однако остается необходимость в средствах противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические цели.

Об этом сообщает МИД Украины.

Украина нуждается в средствах ПВО

— В ходе войны мы усвоили важный урок — мы должны быть более самодостаточными. Мы расширили ОПК и сейчас покрываем более 40% потребностей армии. В то же время нам нужна ПВО, способная сбивать баллистические ракеты, — отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он также сообщил, что Украина обратилась к ряду партнеров с просьбой об организации производства отдельных критически важных видов вооружения.

— У нас есть серьезные предложения, — сказал глава МИД.

Сибига рассказал, что Украина добивается успехов в производстве собственных систем ПВО.

— Мой призыв — мы должны быть более самодостаточными в производстве крайне необходимого оружия и оборудования. Мы открыты для такого сотрудничества с нашими союзниками, в частности с Польшей, — подытожил он.

Сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Варшаве провел встречу с польским коллегой Радославом Сикорским.

Стороны обсудили вопросы мирных усилий, усиления давления на агрессора и прогресса в процессе евроинтеграции.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев готовится к открытию экспорта украинского вооружения за рубеж.

Речь идет, в частности, о дронах, ракетах и боевых технологиях, которые были протестированы во время войны с РФ.

