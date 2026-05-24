Вероятно, РФ действительно планировала попасть Орешником по Белой Церкви, выбрав как цель, например, аэродром. Однако промахнулась и нанесла удар по гаражному кооперативу в городе.

Какой могла была цель запуска Орешника 24 мая

На фоне масштабной комбинированной атаки по Киеву с применением дронов, крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет появилось предположение, что целью россиян могла быть столица, однако ракета отклонилась от курса. В то же время не исключено, что оккупанты сознательно избрали целью Белую Церковь, в том числе район аэродрома, пишет Defence Express .

По данным OSINT-сообщества Кіберборошна, ​​ракета попала в гаражный кооператив. Киевская ОВА также сообщила о повреждении гаражей и зданий предприятия в Белоцерковском районе.

Таким образом, считают аналитики, РФ, скорее всего, не целила Орешником по Киеву.

Они обращают внимание, что эффективность применения Орешника без ядерной боевой части остается сомнительной. В то же время, ракета представляет серьезную угрозу для гражданского населения, ведь ее главное назначение — доставка ядерного заряда, а точность в обычном снаряжении может быть низкой.

Эксперты предполагают, что Кремль использует эти атаки не только для испытаний и демонстрации возможностей ракеты, но и психологического давления на украинцев и партнеров Украины.

Также специалисты обратили внимание на сокращение интервалов между применением Орешника, что может свидетельствовать о наращивании производства этих баллистических ракет в РФ.

Напомним, что российские войска в ночь на 24 мая снова применили баллистическую ракету средней дальности Орешник во время массированной атаки по Украине. На этот раз удар был нанесен по Белой Церкви Киевской области.

Предыдущие удары Орешником РФ производила по Днепру в ноябре 2024 года и вблизи Львова в январе 2026 года.

