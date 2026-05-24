За прошедшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 176 управляемых авиабомб.

Кроме того, задействовал для поражения 4 177 дронов-камикадзе и осуществил 1 954 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 24 мая 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.

