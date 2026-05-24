Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 24 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения.
Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 176 управляемых авиабомб.
Кроме того, задействовал для поражения 4 177 дронов-камикадзе и осуществил 1 954 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
