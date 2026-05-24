Синхронизировала запуски ракет: Игнат об особенностях атаки 24 мая
- РФ пытается запускать ракеты из разных направлений - воздушные цели одновременно или почти одновременно заходят в украинское воздушное пространство.
- А это усложняет задачу силам ПВО, отмечает Юрий Игнат.
- Также особую угрозу сейчас представляют Цирконы, которые страна-агрессор теперь запускает с севера.
Россия синхронизировала запуски ракет, чтобы перегрузить украинскую ПВО, рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
В Воздушных силах ВСУ прокомментировали вражескую атаку на Украину 24 мая.
— Оккупанты пытаются запускать ракеты из разных направлений так, чтобы они одновременно или почти одновременно заходили в украинское воздушное пространство, — рассказал в эфире Киев24 начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что отдельную опасность представляют ракеты Циркон. По словам Игната, их РФ раньше запускала из Крыма, а теперь может применять и с северного направления, что сокращает время подлета, добавил он.
Напомним, что в ночь на 24 мая во время масштабного комбинированного удара российские войска применили баллистическую ракету средней дальности Орещник против Белой Церкви.
В целом РФ запустила по Украине 690 средств воздушного нападения — ракеты разных типов, в том числе Цирконы, Искандер-М/С-400, Калибры и не только, а также сотни беспилотников.
Президент Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина неадекватом и призвал международных партнеров к жесткому ответу.
