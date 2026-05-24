Россия синхронизировала запуски ракет, чтобы перегрузить украинскую ПВО, рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат об особенностях массированной атаки РФ 24 мая

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали вражескую атаку на Украину 24 мая.

— Оккупанты пытаются запускать ракеты из разных направлений так, чтобы они одновременно или почти одновременно заходили в украинское воздушное пространство, — рассказал в эфире Киев24 начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что отдельную опасность представляют ракеты Циркон. По словам Игната, их РФ раньше запускала из Крыма, а теперь может применять и с северного направления, что сокращает время подлета, добавил он.

Напомним, что в ночь на 24 мая во время масштабного комбинированного удара российские войска применили баллистическую ракету средней дальности Орещник против Белой Церкви.

В целом РФ запустила по Украине 690 средств воздушного нападения — ракеты разных типов, в том числе Цирконы, Искандер-М/С-400, Калибры и не только, а также сотни беспилотников.

Президент Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина неадекватом и призвал международных партнеров к жесткому ответу.

Фото: Медиа Центр Украина

