В Киеве мужчина обворовывал поврежденные квартиры жителей Подольского района, когда они находились в укрытиях во время массированной российской атаки. Его задержали правоохранители.

Об этом сообщает Полиция Киева.

По информации полиции, в ночь на 24 мая в результате ночного российского ракетного удара в Киеве на переулке Хорива были повреждены жилые дома, где взрывной волной выбило окна и двери в квартирах.

– Пока жители находились в укрытиях, злоумышленник воспользовался ситуацией и начал проникать в поврежденные дома, откуда похищал личные вещи владельцев, – говорится в сообщении.

Вскоре в полицию обратилась одна из пострадавших женщин, которая сообщила о краже имущества в ее доме.

Однако правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его непосредственно в одной из квартир в Киеве, где он пытался совершить еще одну кражу.

По данным полиции, 29-летний мужчина уже находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области. Однако его задержали правоохранители.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ответственность по этой статье предусматривает до восьми лет тюремного заключения. Продолжаются следственные действия.

Фото: Полиция Киева

