В Киеве задержали мародера, который обворовывал дома во время обстрела
- В Подольском районе Киева правоохранители задержали 29-летнего мародера, который обворовывал поврежденные квартиры на переулке Хорива, пока их владельцы находились в укрытиях во время ракетной атаки.
- Злоумышленника, уже находившегося в розыске за имущественные преступления в другой области, поймали в одном из домов во время попытки очередной кражи.
Об этом сообщает Полиция Киева.
Мужчина обворовывал жителей Киева во время обстрела
По информации полиции, в ночь на 24 мая в результате ночного российского ракетного удара в Киеве на переулке Хорива были повреждены жилые дома, где взрывной волной выбило окна и двери в квартирах.
– Пока жители находились в укрытиях, злоумышленник воспользовался ситуацией и начал проникать в поврежденные дома, откуда похищал личные вещи владельцев, – говорится в сообщении.
Вскоре в полицию обратилась одна из пострадавших женщин, которая сообщила о краже имущества в ее доме.
Однако правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его непосредственно в одной из квартир в Киеве, где он пытался совершить еще одну кражу.
По данным полиции, 29-летний мужчина уже находился в розыске за совершение имущественного преступления в другой области. Однако его задержали правоохранители.
Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Ответственность по этой статье предусматривает до восьми лет тюремного заключения. Продолжаются следственные действия.
Фото: Полиция Киева