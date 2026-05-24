Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину преднамеренными ударами по центрам городов, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

После обстрела Украины 24 мая давление на РФ будет усилено

На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию, заявила Кая Каллас, отреагировав на российский обстрел Украины 24 мая.

Также она отметила, что Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризирует Украину умышленными ударами по центрам городов.

— Это (российские обстрелы, — Ред.) отвратительные акты террора, направленные на убийство как можно большего числа мирных жителей. Сообщается, что Москва использует баллистические ракеты средней дальности Орешник — системы, предназначенные для несения ядерных боеголовок, — это политическая тактика запугивания и безрассудное ядерное противостояние, — написала она в соцсети X.

Напомним, что во время масштабного комбинированного обстрела в ночь на 24 мая российские войска применили баллистическую ракету средней дальности Орешник против Белой Церкви.

Президент Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина неадекватом и призвал международных партнеров к жесткому ответу.

