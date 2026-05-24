Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов российских окупантов 23 мая и ночью против 24 мая.

Под удар попали нефтяной терминал Таманьнефтегаз, склады оккупантов в Крыму и на Луганщине, а также корабли в военно-морской базе Новороссийск.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Поражение терминала Таманнефтегаз, складов и кораблей РФ

По данным Генштаба, украинские подразделения поразили нефтеналивной причал терминала Таманьнефтегаз в населенном пункте Волна Краснодарского края РФ.

Предварительно сообщается о повреждении нефтеналивного стендера.

В Генштабе отметили, что Таманьнефтегаз является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов России в Черноморском регионе.

Его мощности позволяют переваливать до 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно. Также этот объект используется для обеспечения армии РФ.

Кроме того, украинские военные поразили склад боеприпасов в районе Межгорья на временно оккупированной территории Крыма.

Также под удары попали склад материально-технических средств, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов оккупантов в районе Белолуцка Луганской области.

Отдельно Генштаб сообщил о поражении пунктов управления беспилотниками РФ в районах Борисовки Белгородской области, Воскресенки Донецкой области и Теткино Курской области.

Также украинские силы поразили место сосредоточения живой силы противника в районе населенного пункта Волфинский Курской области РФ.

Кроме наземных целей, Силы обороны атаковали корабли РФ в военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае.

По данным Генштаба, поражены сторожевой корабль Пытливый и ракетный катер на воздушной подушке.

Удар по ЛПДС Второво, обеспечивающей горючим Москву

Отдельно СБУ сообщила об ударе по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Второво во Владимирской области РФ.

Атаку осуществили специалисты Центра спецопераций Альфа.

По данным СБУ, станция является важным узлом системы магистральных нефтепродуктопроводов РФ и обеспечивает перекачку сырья (преимущественно дизельного горючего) с нефтеперерабатывающих заводов центральной части России в экспортные порты и внутренние потребители.

ЛПДС Второво обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В результате атаки беспилотников на объекте возник масштабный пожар площадью около 800 кв. м.

В СБУ отметили, что Украина наносит удары исключительно по военным и стратегическим объектам, которые обеспечивают российскую агрессию.

— СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут работать и в дальнейшем, — заявил глава СБУ Евгений Хмара.

Сейчас степень повреждений уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.

