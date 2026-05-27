Верховная Рада учредила в Украине новый памятный день — День украинской музыки. Соответствующее постановление народные депутаты приняли 27 мая.

Об этом говорится на сайте парламента.

День украинской музыки

Согласно документу, праздник будут отмечать ежегодно в третью субботу сентября. Инициатива направлена на то, чтобы почтить вклад украинских исполнителей, композиторов и представителей музыкальной индустрии в развитие национальной культуры и усиление культурного сопротивления во время войны РФ против Украины.

Сейчас смотрят

В пояснении к постановлению отмечается, что украинская музыка является важным элементом формирования культурного пространства, свободного от российского влияния. Кроме того, День украинской музыки рассматривают как инструмент культурной дипломатии Украины на международной арене.

Выбранная дата связана с фестивалем Червона рута, который состоялся в 1989 году и стал одним из ключевых событий в истории современной украинской музыки.

Председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Санченко подчеркнул, что украинская музыка сегодня является не только искусством, но и составляющей информационной безопасности и культурного фронта государства.

По его словам, с предложением учредить День украинской музыки в парламент обратились представители музыкального сообщества, в частности Украинское агентство по авторским и смежным правам. Санченко добавил, что отрасль нуждается в отдельном дне для консолидации усилий и усиления государственной поддержки.

Еще 25 марта профильный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту принять проект постановления в целом.

Источник : Верховная Рада

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.