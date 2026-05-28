Будут ли отключать свет в Украине 29 мая: данные Укрэнерго
- В пятницу, 29 мая, компания Укрэнерго не планирует применять графики отключений света ни в одном регионе Украины.
- Несмотря на стабильную ситуацию в энергосистеме после недавних российских обстрелов и непогоды, потребителей призывают ограничить использование мощных приборов в вечерние часы с 18:00 до 22:00.
В пятницу, 29 мая, не планируется применять графики отключения электроснабжения на территории Украины.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Графики отключения света на 29 мая не будут применяться
Как отмечают в Укрэнерго, в течение пятницы не планируется применение ограничений по поставкам света во всех регионах Украины.
Однако в компании призывают потребителей перенести энергоемкие процессы в период с 11:00 до 15:00.
В Укрэнерго просят ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.
Как сообщали в компании, утром 28 мая были обесточены в Сумской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях в результате российских атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.
Как уточнили в Укрэнерго, из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично без света остались более 350 населенных пунктов в 10 областях – Черниговской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Черкасской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской.