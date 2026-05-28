Швеция передает Украине 16 истребителей JAS 39 Gripen C/.

Украина и Швеция договорились о поставках Gripen

Президент Владимир Зеленский во время совместной с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции подтвердил, получит 16 более старых моделей в качестве помощи.

Кроме того, Украина закажет “до 20” шведских истребителей, потратив 2,5 млрд евро из 90 млрд евро кредита, предоставленного ЕС.

Глава нашего государства заявил, что полученные самолеты помогут бороться с российскими управляемыми авиабомбами, поскольку у них есть соответствующий для этого комплект вооружений.

— Таким образом, это усилит украинскую ПВО и воздушную защиту Европы. Украинские пилоты уже летали на истребителях Gripen, и вы говорили нам, что это очень большое изменение, — добавил со своей стороны шведский премьер.

Поставки должно состояться в начале 2027 года.

В то же время Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Украина не отказалась от намерения приобрести 150 истребителей Gripen.

– Главное, чтобы у нас было достаточно финансирования. Мы рассчитываем на 90 млрд евро. Мы будем делать шаг за шагом. Самолеты эти нам нужны, для Украины – это новая страница, – добавил глава государства.

Напомним, что в феврале Зеленский заявил, что у Украины есть договоренности о поставках 150 боевых самолетов Gripen.

Ранее начальник управления по коммуникациям Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что шведские истребители Gripen рассматриваются как один из оптимальных вариантов для Украины, потому что в отдельных аспектах превосходят американские самолеты F-35.

Во-первых, потому что в тактическом измерении Gripen удобен тем, что может базироваться на полевых аэродромах в Украине, а во-вторых, шведские истребители не слишком дорогие, особенно в обслуживании.

Стоит отметить, что сегодня, 28 мая, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон принимает президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в авиафлотилию F16 в Уппсале.

В рамках визита Зеленского Швеция и Украина договорились о “большом оборонном соглашении, в рамках которого Украина приобретет шведские истребители Gripen”.

