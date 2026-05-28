Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15094 о введении базовой социальной помощи для малообеспеченных семей. За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

Документ предусматривает создание нового унифицированного механизма государственной поддержки граждан с низкими доходами. Речь идет не только о денежных выплатах, но и о комплексной системе социальной помощи с индивидуальной оценкой потребностей каждого домохозяйства.

Согласно законопроекту, для семей будет проводиться оценка уровня доходов и жизненных обстоятельств, после чего будет формироваться индивидуальный план поддержки. Помощь может включать как финансовые выплаты, так и социальные услуги в соответствии с потребностями семьи.

Размер базовой социальной помощи будет определяться как разница между общей базовой величиной для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом домохозяйства.

При этом базовую величину планируют ежегодно устанавливать законом о Государственном бюджете. Она не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года.

В законопроекте также прописаны категории граждан, которые будут иметь право на такую поддержку, порядок ее назначения и выплаты, а также механизмы перерасчета. Для отдельных категорий людей с инвалидностью и детей базовая величина будет определяться на уровне 100%.

Особое внимание документ уделяет возвращению трудоспособных получателей помощи на рынок труда. Предусматривается внедрение мер, которые должны стимулировать финансовую самостоятельность семей и уменьшение зависимости от государственной поддержки.

Кроме того, законопроект предусматривает применение механизма case management — сопровождения семей в сложных жизненных обстоятельствах, а также расширение полномочий органов местного самоуправления в сфере социальной поддержки.

