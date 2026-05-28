Компании часто заказывают фирменные кружки. Нередко именно чашка с логотипом становится той вещью, которую берут в руки каждый день, поэтому ее материал имеет значение. Один подходит для статусных подарков, а другие используют для промоакций или массовых заказов.

Дерево и керамика

Дерево в чашках встречается реже, но выглядит очень эффектно. Его используют в авторских сериях, подарочных наборах и корпоративных комплектах. Материал привлекает внимание природной фактурой, создающей теплое и уютное впечатление.

Керамика, напротив, считается классикой. Ее чаще всего берут для ежедневного офисного использования. Материал приятен на ощупь, а логотип на керамической чашке будет четким и аккуратным. Еще одно преимущество керамики – большой выбор цветов и конфигураций.

Пластик и металл

Перед оптовым заказом в Vip-Print следует учесть, в каких мероприятиях будут использоваться чашки. Для каждой задачи подходит разный формат:

пластик – промо-наборы и массовые раздачи;

металл – подарки, путешествия;

комбинированные варианты – акцент на современный вид.

Пластиковые чашки легкие в переноске и не занимают много места. Металлические имеют более серьезный и солидный стиль. С правильно подобранным материалом изделие будет уместным и работать на образ компании.

Стекло, резина и фарфор

Стеклянные чашки выглядят легко и аккуратно. Их заказывают кафе, салоны красоты, студии и т.д. На прозрачной поверхности особенно красивыми будут простые логотипы с тонкими линиями.

Фарфор считается более изысканным материалом. Она идеально подходит для презентационных наборов, бизнес-подарков и официальных мероприятий. Фарфоровые кружки выглядят элегантно и гармонично сочетаются с аккуратным брендированием.

Резиновые вставки обычно используются в термочашках или дорожных моделях. Они делают пользование более удобным и придают изделию современный вид. На таких элементах могут быть размещены небольшие логотипы или фирменные надписи.

Материал влияет не только на внешний вид изделия, но и на восприятие бренда. Поэтому перед заказом следует продумать стиль и тип нанесения. В компании Vip-Print помогут подобрать чашки для рекламных целей, подарков или корпоративного мерча. Здесь можно заказать брендирование под разные задачи и форматы событий.

