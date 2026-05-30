К концу мая погода в Украине будет холодной и дождливой. Так, ожидается временное понижение температуры, осадки почти по всей стране, местами грозы и сильный ветер.

В то же время, уже с 1 июня ситуация начнет постепенно улучшаться: дождей станет меньше, а температура воздуха повысится до +20…+26 градусов.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал синоптик Иван Семилит.

В субботу, 30 мая, в Украине синоптик прогнозирует пасмурную погоду с прояснениями и кратковременные дожди в большинстве областей. На юге и на востоке днем ​​местами возможны грозы. Ночью без осадков будет только в Закарпатье и в восточных областях.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, однако в юго-западных областях днем ​​его порывы могут достигать 15-20 м/с. Из-за сильного ветра Иван Семилит призвал украинцев быть осторожными, избегать рекламных щитов, старых деревьев и неустойчивых конструкций.

Температура воздуха ночью будет +4…+9°C, днем ​​только +11…+16°C. На западе будет немного теплее: ночью +8…+13°C, днем ​​+17…+22°C, а в Закарпатье температура поднимется до +24°C.

В воскресенье, 31 мая, влияние атмосферных фронтов станет ослабевать, однако неустойчивая погода еще сохранится. В Укргидрометцентре предупреждают о переменной облачности и местами небольших кратковременных дождях.

В западных и восточных областях днем ​​возможны грозы. Ветер будет оставаться северо-западным, 5-10 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится, хотя станет немного теплее. Ночью ожидается +4…+9°C, днем ​​+14…+19°C. На западе страны температурные показатели будут выше: +17…+22°C днем ​​и до +24°C в Закарпатье.

В понедельник, 1 июня, погода в Украине наконец-то стабилизируется. Синоптик Иван Семилит отмечает, что дожди ожидаются только местами: ночью на юго-востоке, а днем ​​в восточных, северо-восточных и западных областях. Временами возможны грозы.

На остальной территории страны будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, что сделает погоду более комфортной.

Температура ночью будет +4…+9°C, на западе и юге до +13°C. Днем воздух будет прогреваться до +17…+22°C, а в Закарпатье до +24°C.

Семилит отметил, что именно с 1 июня в Украине начнется тенденция постепенного потепления.

В первой половине следующей недели, 2 и 3 июня, в большинстве регионов Украины ожидается сухая и теплая погода.

Кратковременные дожди и грозы возможны только местами в западных и юго-западных областях. В то же время, температура заметно повысится.

В ночные часы прогнозируют +9…+15°C, а днем ​​+20…+26°C. Именно в этот период в Украину начнет возвращаться настоящее летнее тепло.

Также, по предварительному консультативному прогнозу, в период 4-8 июня в Украине будет преобладать теплая погода. Преимущественно без осадков на западе страны.

В то же время, 6 июня кратковременные дожди прогнозируют в северных и центральных областях.

В течение 7-8 июня кратковременные дожди возможны почти по всей Украине, кроме южных регионов.

Температура продолжит расти: ночью ожидается +12…+17°C, а днем ​​воздух прогреется вплоть до +23…+29°C.

Предупреждение о метеорологических явлениях

Укргидрометцентр предупредил, что 30 мая и 1 июня в Волынской, Ровенской и Тернопольской, 30 мая в Закарпатской, а 31 мая во Львовской области, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

