В течение недели ВСУ поразили цели в 9 регионах РФ на расстоянии до 1200 км — Зеленский
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за поражение нефтеперерабатывающего завода в Саратове, который находится на расстоянии 700 км.
- Также он сообщил, что за неделю были поражены цели еще в 8 регионах РФ.
- По его словам, дальнобойные санкции остаются приоритетными в плане Украины.
В ночь на 31 мая украинские военные применили дальнобойные санкции, продолжив тем самым выполнять утвержденный план.
Зеленский о дальнобойных санкциях против РФ
Украинские военные применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове, который находится на расстоянии около 700 км от линии фронта, написал глава нашего государства в Telegram.
— Важный результат. Спасибо! Также были поражения в Ростовском регионе, Кировском и военном пункте базирования на Каспийском море, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Кроме того, президент отметил, что Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи согласно утвержденным приоритетам плана таких санкций.
Зеленский напомнил, что за эту неделю также были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 км от нашей государственной границы Украины.
Напомним, что в ночь на 31 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ в Саратовской области РФ. На территории предприятия после взрывов возник пожар.