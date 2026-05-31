В ночь на 31 мая украинские военные применили дальнобойные санкции, продолжив тем самым выполнять утвержденный план.

Зеленский о дальнобойных санкциях против РФ

Украинские военные применили дальнобойные санкции Украины против нефтеперерабатывающего завода в российском Саратове, который находится на расстоянии около 700 км от линии фронта, написал глава нашего государства в Telegram.

— Важный результат. Спасибо! Также были поражения в Ростовском регионе, Кировском и военном пункте базирования на Каспийском море, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что Силы обороны Украины выполняют дальнобойные задачи согласно утвержденным приоритетам плана таких санкций.

Зеленский напомнил, что за эту неделю также были достигнуты цели в Ярославском, Рязанском, Воронежском, Волгоградском, Ростовском, Новгородском, Нижегородском, Краснодарском регионах на расстояниях от 300 до 1200 км от нашей государственной границы Украины.

Напомним, что в ночь на 31 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ в Саратовской области РФ. На территории предприятия после взрывов возник пожар.

