Российские войска в течение недели нарастили интенсивность боевых действий на южном направлении, в том числе увеличив количество штурмов и авиационных ударов.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости 31 мая заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

По словам Владислава Волошина, в течение недели российские войска постепенно увеличивали количество боевых столкновений на южном направлении.

— За эту неделю можно подвести некоторые итоги, и они говорят о том, что почти каждый день противник увеличивал количество своих боевых столкновений у нас на юге. За минувшие сутки на южных направлениях зафиксировано 52 боевых столкновения, — отметил Владислав Волошин.

Отдельно представитель Сил обороны Юга Украины сообщил о росте интенсивности авиационных ударов, в том числе с применением управляемых авиабомб.

По его словам, только за последние дни фиксировались массированные удары по населенному пункту Малокатериновка, где ежедневно прилетало более десятка КАБов.

Напряженной остается ситуация в Гуляйпольском направлении.

Там, по словам Волошина, в районе Воздвиженовки боевые действия продолжаются почти непрерывно, а количество штурмов достигает более десяти в сутки.

В то же время, он отметил, что российские войска пытаются реализовать поставленные задачи по продвижению на отдельных участках, однако сталкиваются с сопротивлением украинских сил, в частности на Александровском направлении.

Напомним, в начале апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал об усилении российской группировки на южном направлении и попытках врага изменить ситуацию на поле боя в свою пользу.

Он подчеркивал, что российские войска продолжают перегруппировку и наращивают силы, однако украинские подразделения удерживают определенные рубежи и ведут устойчивую оборону.

Сырский также отмечал, что Силы обороны координируют действия в Южной операционной зоне для повышения эффективности боевой работы и продолжения активной обороны, несмотря на давление противника.

