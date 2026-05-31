В понедельник, 1 июня, отключения света в Украине не планируются.

Отключения света в Украине: будут ли применяться графики

В Укрэнерго одновременно подчеркивают, что стоит пользоваться мощными приборами экономно в вечерние пиковые часы – с 18.00 до 22.00.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться в зависимости от обстоятельств. Потому потребителям рекомендуют следить за актуальной информацией на официальных ресурсах операторов системы распределения электроэнергии в своих регионах.

Напомним, 29 мая из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения полностью или частично осталось около двух десятков населенных пунктов в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.

В то же время, тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в мае остался неизменным и составляет 4,32 грн за кВт·час.