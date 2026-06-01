Июнь – один из самых ожидаемых месяцев года. Ведь в начале лета стартует сезон отпусков, школьных каникул и поездок. В то же время, первый летний месяц имеет и несколько важных государственных дат, среди которых особое место занимает День Конституции Украины.

Будет ли дополнительный выходной на день Конституции Украины читайте в материале на Фактах ICTV.

День Конституции Украины: будет ли дополнительный выходной

День Конституции Украины в 2026 году будет отмечаться в воскресенье, 28 июня. В мирное время для работников с пятидневной рабочей неделей это означало бы дополнительный выходной в понедельник, 29 июня.

Сейчас смотрят

Такая норма предусмотрена трудовым законодательством Украины. В мирное время, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, день отдыха переносится на следующий после него рабочий день. Именно поэтому при обычных условиях украинцы должны были удлинить выходные в конце июня.

Почему в 2026 году переноса выходного не будет

Несмотря на то, что День Конституции остается государственным праздником, во время военного положения действуют другие правила организации труда. В Украине продолжает действовать военное положение, которое Верховная Рада продлила до 2 августа 2026 года.

Поэтому не применяются отдельные нормы трудового законодательства относительно праздничных и нерабочих дней. День Конституции официально принадлежит к праздничным дням в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

В то же время, Закон Украины №2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения установил, что в особый период положения статьи 73 КЗоТ не применяются. Именно поэтому механизм автоматической переноски выходного дня сейчас не работает.

Следовательно, ответ на вопрос, будет ли дополнительный выходной на день Конституции в 2026 году регулируется законом №2136-IX. 28 июня и так будет выходным, потому что это воскресенье. Но дополнительный выходной на День Конституции Украины не предусмотрен, так что для большинства работников понедельник, 29 июня 2026 года, также будет обычным рабочим днем.

В то же время, отдельные работодатели могут самостоятельно принимать решение о графике работы своих работников, если это не противоречит внутренним правилам предприятия или учреждения.

Итак, хотя День Конституции Украины в 2026 году приходится на воскресенье, а в мирное время украинцы получили дополнительный выходной в понедельник, сейчас такая норма не действует.

Из-за продления военного положения до 2 августа 2026 перенос выходных дней на государственные праздники временно отменен, поэтому 29 июня останется обычным рабочим днем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.