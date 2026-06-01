В июне 2026 года в Украине продолжает действовать обновленная система социальной поддержки, в рамках которой помощь малообеспеченным семьям была интегрирована в формат базовой социальной помощи. Такая модель объединяет несколько видов государственных выплат в одну систему и учитывает состав семьи и уровень ее доходов.

Помощь малообеспеченным семьям в июне 2026 года: размер

Правовую основу программы составляют законы Украины о государственной социальной помощи, прожиточном минимуме и госбюджете на 2026 год.

В рамках реформы в одну систему были объединены выплаты малообеспеченным семьям, помощь одиноким родителям, поддержка многодетных семей, временные выплаты детям без алиментов, а также помощь людям без пенсии и лицам с инвалидностью.

Сейчас смотрят

В июне расчет базовой помощи осуществляется с учетом фиксированной суммы в 4 500 грн. Она применяется к первому заявителю в семье, детям до 18 лет и людям с инвалидностью I–II групп. Для других совершеннолетних членов семьи используется коэффициент 70% — 3 150 грн.

После определения базовой суммы для семьи государство учитывает среднемесячный доход домохозяйства за последние три месяца. Разница между рассчитанной базовой суммой и фактическим доходом семьи и составляет размер ежемесячной помощи.

Например, для семьи из двух взрослых и одного ребенка базовая сумма составит 12 150 грн. Если средний ежемесячный доход семьи составляет 7 020 грн, размер государственной поддержки составит 5 130 грн в месяц.

В то же время законодательство предусматривает случаи, когда пособие не назначается. В частности, выплаты могут не предоставить, если трудоспособные члены семьи более трех месяцев не работают, не учатся, не служат в армии, не занимаются предпринимательством и не стоят на учете в центре занятости.

Основанием для отказа также могут быть крупные покупки или сбережения — более 100 тыс. грн в течение последнего года, кроме расходов на лечение, образование или оплату коммунальных услуг.

Кроме того, помощь не назначается семьям, у которых есть второе жилье или более одного автомобиля, которому до 15 лет, за отдельными исключениями.

Подать заявку на оформление помощи в июне 2026 года можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины или Дію, а также офлайн — в ЦНАПах, сервисных центрах ПФУ, органах местного самоуправления или по почте.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.