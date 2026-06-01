В ночь на 1 июня и утром российские войска продолжили атаки по украинским городам. Под ударами оказались Одесса, Харьков, Сумы, Запорожье и Херсон — повреждены жилые дома, инфраструктура и есть пострадавшие.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил о возможном визите в Киев спецпосланцев президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, который может состояться в ближайшие недели.

Об этих и других событиях ночи и утра 1 июня — в дайджесте.

Атака на Одессу

Ночью 1 июня российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Наибольшие разрушения зафиксированы в девятиэтажке — после попадания частично разрушены первый и второй этажи, повреждены фасад и балконы.

Также возник пожар в нежилом двухэтажном здании. Спасатели локализовали возгорание.

Кроме этого, повреждения зафиксировали в жилых домах в разных районах города, административном здании и на объектах инфраструктуры.

По состоянию на утро известно о семи пострадавших. Два человека госпитализированы, еще двум помощь оказали на месте, один человек отказался от госпитализации.

По предварительным данным, выбито 82 окна, большинство из них уже закрыли.

Атака на Харьков

В ночь на 1 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками.

Около десяти ударов зафиксировали в окрестностях Слободского района возле окружной дороги.

В Основянском районе один из ударов пришелся по территории гаражного кооператива рядом с жилой застройкой.

Пострадали два человека. Медики оказали им помощь.

Повреждены жилой пятиэтажный дом, несколько многоэтажек, автомобили и гаражи. Часть гаражей полностью разрушена.

Еще один удар зафиксировали в Киевском районе города.

Отдельно дрон типа Молния атаковал Холодногорский район, где повреждены три частных дома.

Удар по Сумам

В Сумах российский беспилотник типа Герань-2 попал в жилой сектор Ковпаковского района.

Повреждено здание детского сада — там выбито более 20 окон.

Также разрушениям подверглись четыре жилых дома рядом — повреждено около 60 окон и балконные конструкции.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атака на Запорожье

Российские войска атаковали Запорожье. В результате удара поврежден частный жилой дом.

Пострадала 73-летняя женщина — ей оказывают медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы, ликвидируют последствия обстрела и уточняют масштабы разрушений.

Обстрел Херсона

В Корабельном районе Херсона ночью под российский артиллерийский обстрел попал жилой сектор.

Снаряд попал в жилой дом.

Пострадали три человека — мужчины 31 и 61 года, а также 57-летняя женщина.

У всех диагностировали взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и акубаротравмы.

Медики оказали помощь на месте, от госпитализации люди отказались.

Зеленский анонсировал возможный визит представителей Трампа в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По словам главы государства, это может произойти уже в течение ближайших двух недель.

Зеленский отметил, что американские представители еще не были в Украине, и такой визит помог бы лучше понять реальную ситуацию в стране.

Президент также отметил, что если делегация планирует в дальнейшем ехать в Москву, то перед этим стоит посетить Киев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 559-е сутки.

