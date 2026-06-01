Ключевым преимуществом Украины в войне против России стали асимметричные решения, которые позволили компенсировать неравенство в ресурсах между сторонами.

Благодаря этому РФ постепенно теряет инициативу на фронте и сталкивается с растущим экономическим давлением.

Об этом сообщает МИД Украины со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Сибига об асимметричных преимуществах Украины

Министр подчеркнул, что Украина смогла сопротивляться значительно более сильному противнику благодаря развитию асимметричных подходов в военной, дипломатической, экономической и технологической сферах.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения было очевидно, что Украина не сможет победить Россию в прямом соревновании ресурсов.

Именно поэтому ставка была сделана на инновации и нестандартные подходы.

— Асимметричные преимущества Украины родились под ударами. Но лучшим доказательством их эффективности является то, что Россия теряет инициативу и любые перспективы на поле боя, погружается в глубокую экономическую рецессию и сталкивается с назревающим политическим кризисом, — отметил глава МИД.

Министр отметил, что на суше преимущество РФ в живой силе в значительной степени нивелируется благодаря использованию украинских беспилотников и современных методов ведения войны.

По словам Сибиги, продвижение российских войск фактически остановилось. Украинским силам удалось стабилизировать ситуацию на линии фронта.

— Безопасных мест в России больше нет. Очевидно, это не то, на что рассчитывал Путин, когда нападал на Украину, — добавил он.

Глава МИД отметил эффективность морских дронов, которые позволили уничтожить или вывести из строя значительную часть Черноморского флота РФ.

Также Сибига отметил развитие средств противодействия российским беспилотникам и сотрудничество с европейскими партнерами в создании систем защиты от баллистических угроз.

В дипломатическом направлении Украина продолжает расширять взаимодействие с государствами Латинской Америки, Африки, Южного Кавказа, Центральной Азии и Индо-Тихоокеанского региона.

Украинский опыт в сфере энергетики и цифровых технологий, полученный в условиях войны, уже вызывает значительный интерес на международном уровне.

Напомним, недавно Сибига заявлял, что Россия больше не имеет решающего преимущества в человеческом ресурсе на поле боя. По словам главы МИД, война приближается к переломному моменту.

