По состоянию на утро 1 июня часть потребителей в нескольких регионах Украины остается без электроэнергии в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Ситуация в энергосистеме Украины 1 июня: что известно

По данным Министерства энергетики, из-за боевых действий и повреждений энергетических объектов без электроснабжения частично остаются потребители в восьми регионах Украины.

Сейчас смотрят

В частности, в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

— Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, — отметили в ведомстве.

В то же время, по состоянию на 1 июня введение графиков отключений или других ограничений потребления электроэнергии не прогнозируется.

В Минэнерго призвали граждан по возможности рационально использовать электроэнергию в вечерний период с 18:00 до 22:00, когда нагрузка на энергосистему растет.

Напомним, ночью 1 июня российская армия применила против Украины 265 беспилотников разного типа.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 228 вражеских дронов на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время, зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 18 локациях. Еще на 12 локациях зафиксировали падение обломков сбитых целей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.