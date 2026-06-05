Укренерго не планирует введение графиков ограничения поставок электроэнергии в субботу, 6 июня.

Графики отключения света завтра не будут введены

– Завтра, в субботу, применение мер ограничения не планируется, – говорится в сообщении Укренерго.

Энергетики призывают перенести энергоемкие процессы на период с 10:00 до 16:00.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что на подготовку к новому отопительному сезону Киеву дополнительно выделено 2 млрд грн.

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Эти деньги будут потрачены на защиту энергетических объектов и обеспечение бесперебойного теплоснабжения.

Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба добавил, что почти 1,2 млрд грн предусмотрено на инженерно-техническую защиту объектов критической инфраструктуры.

Около 800 млн грн будет направлено на создание резервных источников тепловой энергии в зоне покрытия двух столичных ТЭЦ.

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