Графики отключения света 6 июня не будут введены — Укрэнерго
Укренерго не планирует введение графиков ограничения поставок электроэнергии в субботу, 6 июня.
Графики отключения света завтра не будут введены
– Завтра, в субботу, применение мер ограничения не планируется, – говорится в сообщении Укренерго.
Энергетики призывают перенести энергоемкие процессы на период с 10:00 до 16:00.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что на подготовку к новому отопительному сезону Киеву дополнительно выделено 2 млрд грн.
Эти деньги будут потрачены на защиту энергетических объектов и обеспечение бесперебойного теплоснабжения.
Вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба добавил, что почти 1,2 млрд грн предусмотрено на инженерно-техническую защиту объектов критической инфраструктуры.
Около 800 млн грн будет направлено на создание резервных источников тепловой энергии в зоне покрытия двух столичных ТЭЦ.