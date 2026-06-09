За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 260 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По уточненной информации вчера противник нанес два ракетных удара, применив три ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 282 управляемых авиабомбы.

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Кроме того, применил 10 282 дрона-камикадзе и осуществил 3 725 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 9 июня 2026 года

Ситуация в Украине на 9 июня 2026 года

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение, агрессор совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Избицкого, Терновой, Волоховки.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка, Глушковка, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб и в сторону Дробышево, Ольговки, Дибровы, Лимана, Озерного.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз в районах Резниковки, Закитного, Липовки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Марково.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Константиновка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Кучеров Яр, Шевченко, Сергеевка, Мирное, Новопавловка, Новоподгородное, Дорожное.

На Александровском направлении противник атаковал пять раз, в районах Январского, Вороного, Злагоды и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 34 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Еленоконстантиновка, Железнодорожное и в сторону Воздвижевки, Косовцево, Цветково, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Белогорье, Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 567-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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