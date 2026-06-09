Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку относительно обработки петиции по проекту нового Гражданского кодекса.

Петиция по проекту нового Гражданского кодекса

Глава государства просит главу Верховной Рады Руслана Стефанчука проработать петицию по проекту нового Гражданского кодекса (законопроект №15150).

– Я обратился к главе Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения, – говорится в ответе Зеленского на петицию.

Кроме того, он обратил внимание, что среди полномочий президента отсутствуют те, которые разрешают инициирование снятия с рассмотрения парламента законопроектов, внесенных другими субъектами права законодательной инициативы.

Сейчас смотрят

Напомним, что 28 апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении проект нового Гражданского кодекса, объединяющего семейное, наследственное и международное законодательство в девяти книгах.

Также 12 мая люди написали петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием наложить вето или отозвать его, если законопроект будет принят. Документ в рекордные сроки, за 13 часов, собрал необходимые 25 тыс. подписей.

19 мая завершился срок подачи правок к проекту Гражданского кодекса Украины, который вызвал волну возмущений среди общества. В ответ на голосование за законопроект в разных областях Украины вспыхнули протесты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.