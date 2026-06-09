В Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки: что известно
- В Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки дронов, заявил гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.
- По его словам, движение по мосту перекрыто, а водителям советуют пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.
- Чонгарский мост является одним из ключевых путей снабжения российских войск из временно оккупированного Крыма, однако подтверждения удара со стороны Генштаба ВСУ пока нет.
Чонгарский мост поврежден из-за атаки дронов, движение перекрыто.
Чонгарский мост поврежден в результате атаки
Гауляйтер оккупированной российскими захватчиками части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после ночной атаки якобы украинских дронов вновь поврежден мост в районе населенного пункта Чонгар.
— В Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки украинских БпЛА, — говорится в сообщении.
Он отметил, что движение по мосту снова перекрыто, а на месте работают соответствующие службы.
Также он посоветовал водителям пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.
До этого движение через Чонгарский пролив, где в результате предыдущей атаки беспилотников было повреждено мостовое полотно, осуществляли в реверсном, обратном режиме.
Военные отмечают, что мост в Чонгаре является одним из ключевых путей обеспечения российских войск, доставки боекомплекта и горючего из временно оккупированного Крыма. Мост находится между Херсоном и Крымом.
В то же время стоит отметить, что подтверждения со стороны Генштаба ВСУ об ударе БпЛА по Чонгарскому мосту на данный момент нет.
Напомним, что ночная атака дронов 7 июня на Чонгар повредила мостовое полотно. Движение через пункт пропуска Джанкой было приостановлено.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 567-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.